Langenhagen

Der Flughafen plant eine Himmelsstadt – die großflächige Ansiedlung von Büro- und Geschäftsflächen im Herzen seines rund 1000 Hektar großen Grundstücks. In diesem Zusammenhang wäre sogar der Abriss des be­tagten Verwaltungshauptgebäudes des Flughafens eine Option.

„Hier würde eine Conti-Zentrale hinpassen.“ Airport-Geschäftsführer Ra­oul Hille steht in seinem Büro im ersten Stock der Flughafenverwaltung und blickt durch große Fenster auf das gut 20­ 000 Qua­dratmeter große Grundstück, auf dem die Sky-City entstehen soll.

Das Areal liegt östlich des Airport-Gebäudes an der Petzelstraße; es er­streckt sich zwischen Park und Teich im Süden sowie Flughafenbetriebsflächen im Norden Richtung Leonardo-Hotel.

Früher waren auf dem vor Monaten sauber planierten Gelände die Deutsche Flugsicherung und der Deutsche Wetterdienst tätig. Der Flughafen kaufte beide Grundstücke und legte sie zusammen. Hille sagt: „Eine Gelegenheit für Großinvestoren. Denkbar in der Sky-City sind etwa Flächen für Büros und Dienstleistung.“

„Vollerschlossen, baureif und sofort verfügbar“ wirbt der Airport seit kurzem auf seiner Internetseite für das Großprojekt: „Ein Baugrund mit außergewöhnlichen Standortvorteilen. Perfekt angebunden – zu Lande und aus der Luft. Und in einem extrem dynamischen Um­feld, das rund um die Uhr in Bewegung ist.“

Falls ein Interessent mehr Fläche für eine bis zu sechsgeschossige Be­bauung benötige, „würde der Flughafen unter Um­ständen sogar seine Zen­trale verlegen“, kündigt Hille an. Immerhin stamme der aktuelle Bau aus den 1930er Jahren.

Der Flughafen-Geschäftsführer weiter: „Wir könnten in diesem Zusammenhang ineffizient genutzte Flächen verdichten, dezentrale Unternehmenseinheiten zusammenführen und in die Höhe wachsen.“ Ein Verwaltungsneubau könne beispielsweise westlich des alten entstehen, da gebe es ausreichend Möglichkeiten, betont Hille.

Apropos Optionen: Die Sky-City könnte bei entsprechend dichter Bebauung der Region Hannover mehrere tausend neue Arbeitsplätze bringen.

Mehr als sechs Millionen Fluggäste

Der Flughafen steuert auf eine Rekordbilanz zu: Zum ersten Mal in seiner gut 65-jährigen Geschichte werden 2018 mehr als sechs Millionen Passagiere in Langenhagen starten und landen.

„Wir rechnen in diesem Jahr mit etwa 6,15 Millionen Fluggästen“, freut sich Airport-Chef Raoul Hille. 2017 waren es 5,85 Millionen Passagiere, 2016 rund 5,39 Millionen.

„Die Verkehrsentwicklung 2018 ist überdurchschnittlich gut“, sagt Hille. Von Januar bis Mai habe es ein Plus von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gegeben. In der ersten Hälfte des Cebit-Monats Juni regis­trierte der Airport einen Passagier-Zuwachs von 14 Prozent – was auch mit daran lag, dass diverse neue Strecken aufgenommen wurden. Im Bundesschnitt legten die Fluggast-Zahlen um 2,2 Prozent zu.

Für die positive Entwicklung in Hannover gibt es nach Angaben des Flughafen-Geschäftsführers mehrere Gründe. Zum einen liege es an der allgemeinen Konjunkturentwicklung. „Wir ha­ben Vollbeschäftigung, das Geld ist da, es wird sich was gegönnt. Man legt nicht mehr so viel auf die hohe Kante“, erklärt Hille.

Außerdem sei die Lü­cke, die der Weggang von Air Berlin – mit jährlich 1,3 Millionen Passagieren einst größter Flughafen-Kunde – gerissen habe, inzwischen mehr als ausgeglichen. „Der Flughafen verfügt über einen ausgefeilten Airline-Mix“, so Hille.

Eurowings, Sunexpress, Condor und der hannoversche Ferienflieger Tuifly würden „Gas geben“, was neue Strecken und Frequenzerhöhungen angehe, Vueling fliege jetzt öfter nach Barcelona, Wizz Air vermehrt in die ukrainische Hauptstadt Kiew und setze auf Flügen in die mazedonische Hauptstadt Skopje größere Flieger ein.

Neu am Airport seien die polnische LOT (Warschau-Flüge), Laudamo­tion (Mallorca), Olympus Airways (Las Palmas, Teneriffa, Fuerteventura, Antalya), Tunisair (Djerba) und Azur Air (Anta­lya).

Andreas Körlin