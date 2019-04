Hannover

Da kommt etwas ins Rollen. Auch in diesem Jahr dürfen sich Freunde des Inlinesports wieder auf „skate by night“-Veranstaltungen freuen. An insgesamt zehn Terminen geht es auf Rollen durch Hannover. Start und Ziel ist der Klagesmarkt, an dem sich alle begeisterten Skater an den jeweiligen Terminen ab 18:30 Uhr treffen. Die Startgebühr beträgt 2 Euro.

Weiterhin besteht für alle Teilnehmer die Möglichkeit, Inlineskates kostenlos vor Ort auszuleihen. Alle Skater werden gebeten, eigene Schutzausrüstung mitzubringen. Saisonstart ist am 2. Mai, das Saisonfinale findet am 19. September statt.

Beginn der Touren ist jeweils um 20 Uhr.

Das sind die Termine in 2019:

8. Mai 2019: Auf einer Strecke von 18 Kilometern geht es in der Saisoneröffnung vom Klagesmarkt über den Mühlenberg und wieder zurück.

22. Mai 2018 und 21. August 2019: Die „FertighausWelt Night“ findet an zwei Terminen statt. Ab 20 Uhr steuern alle Skater die „FertighausWelt“ in Langenhagen an. Nach einer Pause rollen die Teilnehmer über den Flughafen und die Vahrenwalder Straße zurück zum Klagesmarkt.

05.06.2019

19.06.2019

03.07.2019

17.07.2019

07.08.2019

21.08.2019

04.09.2019

18.09.2019 (Ausweichtermin, falls Absage eines anderen Termins)

Von Robin Schwitzer