Hannover

Auf nach Langenhagen und zurück: Bei der zweiten Auflage der „Fertighauswelt Night“ rollen die Skater vom Klagesmarkt zum Flughafen-Gelände. Die Strecke ist insgesamt 22 Kilometer lang.

Die Tour beginnt um 20 Uhr, ab 18.30 Uhr werden Skates ausgeliehen. Schutzausrüstung wird nicht angeboten. Gegen 22 Uhr werden die Skater zurück am Klagesmarkt erwartet.

An der Strecke kann es kurzzeitig zu Sperrungen kommen. Autofahrer sollten mit Behinderungen rechnen.

Die nächsten Termine:

27. Juni 2018: „Rewe Night Kurländer Weg“. An den Herrenhäuser Gärten vorbei, geht es für die Skater nach einer Pause beim Rewe Markt am Kurländer Weg über Vinnhorst zurück zum Treffpunkt.

1. Juli 2018: „Skate to see“ ist die Sonntags Skatetour der Gartenregion Hannover. Geplant ist eine 35 Kilometer lange Strecke durch das Calenberger Land.

25. Juli 2018 und 5. September 2018: Diese „Rewe Night“ findet an zwei Terminen statt. Die Strecke (24 Kilometer) führt über Döhren, an der Tui Arena und der Bult vorbei, ehe es für die Skater wieder zum Klagesmarkt geht. Eine Pause wird auf dem Parkplatz vom Rewe Markt an der Karlsruher Straße eingelegt.

8. August 2018: Auch dieser Termin beinhaltet zwei Strecken. In der „Family Night“ sind die Skater erst in einer kleinen Runde (6 Kilometer) in der Oststadt unterwegs, bevor alle Teilnehmer in der größeren Tour (13 Kilometer) am Zoo und an der Universität vorbeirollen.

22. August 2018: Die „Regionstour Garbsen“ führt über Marienwerder, Garbsen und Godshorn zurück zum Treffpunkt am Klagesmarkt.

19. September 2018: Mitte September findet das Saisonfinale der „Skate by Night“-Veranstaltungen statt. Die Route ist eine besondere, denn an diesem Tag machen alle Teinehmer die Halbmarathonstrecke von Hannover (21 Kilometer) zu einer Skater-Hochburg.

