Hannover

Schreie von Schweinen sind am Mittwoch in Gleidingen zu hören. Die Aktivisten des Deutschen Tierschutzbüros haben vor den Toren des Bio-Schlachthofs Leine-Fleisch GmbH eine Leinwand mit zwei großen Lautsprechern aufgebaut – und spielen ihr Enthüllungsvideo ab. Die Bilder sind verstörend: Im Halbdunkel des Schlachtbetriebes werden Tiere mit Elektroschockern gequält, zucken noch am Schlachthaken hängend, eins fällt herunter auf den gekachelten Boden.

Nachbarn sind geschockt

Hier ist es auf einer Leinwand zu sehen – ein paar Meter weiter, im Inneren des Gebäudes, soll das die Realität gewesen sein. Eine An­wohnerin steht fassungslos vor dem Firmengelände, sie sagt: „Meine Nachbarn und ich sind geschockt, dass so was in unserem Ort passiert. Es ist einfach nur widerlich!“ Den Tierschützern, die hier protestieren, gibt sie mit auf den Weg: „Gut, dass es euch gibt, ihr macht tolle Arbeit!“

Aktivisten hatten sich in den Betrieb eingeschlichen und Kameras installiert. Die Tierschützer zeigten die Zu­stände bei der Staatsanwaltschaft Hannover, dem zu­ständigen Veterinäramt und beim Ministerium in Hannover an – und machten sich auf den Weg nach Gleidingen, um die Videos dort zu zeigen, wo sie entstanden waren: bei Leine-Fleisch.

Unternehmen zeigt Tierschützer an

Das Unternehmen hat seinerseits die Tierschutzaktivisten angezeigt, die für die Installation der Kameras in den Betrieb eingebrochen waren, bestätigte aber gleichzeitig die Vorwürfe: „Das mehrfache Einsetzen von Elektrotreibern entspricht in keiner Weise den Tierschutzstandards, die wir vorgeben“, sagt Geschäftsführer Hermann Withake – und zieht Konsequenzen: Die Verstöße seien von einem über einen Werkvertrag eingesetzten Beschäftigten be­gangen worden, die Zusammenarbeit mit dem Subunternehmer sei sofort be­endet worden.

Aber wie konnte es zu dem Skandal kommen? An Schlachttagen überwacht das Veterinäramt die Arbeiten. Leine-Fleisch hat freiwillig eigene Videokameras in­stalliert. Diese Überwachung wird derzeit bundesweit diskutiert und von der Politik gefordert. „Das ist ein Beweis dafür, dass diese Form von Videoüberwachung keine funktionierende Lösung ist und Tierquälerei nicht verhindert“, sagt Jan Peifer vom Deutschen Tierschutzbüro.

Dritter Skandal in wenigen Wochen

Es ist das dritte Mal in wenigen Wochen, dass es einen Schlachthof-Skandal in Niedersachsen gibt. „Niedersachsen hat ein Problem mit Schlachthöfen“, so Peifer. Erst im Oktober hatte das Deutsche Tierschutzbüro Videomaterial mit Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und Straftaten aus einem Schlachthof in Bad Iburg veröffentlicht. Anfang November folgten Aufnahmen aus einem Oldenburger Schlachthof. Die Betriebe mussten kurz darauf schließen.

Leine-Fleisch verliert Biosiegel

Die Schweinefleischproduktion der Firma Leine-Fleisch unterliegt ab sofort einer lückenlosen Kon­trolle. Das Landwirtschaftsministerium kündigte an, dass auch die Zuführung der Tiere und die Betäubung von einem amtlichen Tierarzt überwacht werden. Zudem stellt das Landesamt für Verbraucherschutz (Laves) einen technischen Sachverständigen ab, der den Schlachtvorgang kontrolliert. Zugleich verliert der Schlachthof sein Biosiegel. Bis die Abläufe geklärt seien, sei das Zertifikat ausgesetzt, sagte eine Laves-Sprecherin.

