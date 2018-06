Er gehört zu jenen Menschen, denen man jederzeit ein Auto abkaufen würden – aber der einem nichts verkaufen will. Kurt Brylla ist eine Institution in der Jugendhilfe, einer, der die Nächstenliebe lebt, den die echte Sorge um junge Menschen umtreibt und der auch nach mehr als drei Jahrzehnten therapeutischer Arbeit mit Jugendlichen und Kindern nicht verlernt hat, seinen Job zu lieben. Und seine Klientel zu mögen. Das wird bei jedem Satz klar, den Kurt Brylla während des Stadtgespräch-Spaziergangs am Maschsee sagt. Ein Thema treibt ihn besonders um – auch wenn er demnächst in den Ruhestand geht.

Herr Brylla, unsere Jugend ist voll auf Internet eingestellt. Hat sich das Erwachsenwerden dadurch verändert?

Es gibt einen radikalen Wandel durch die neuen Medien. Dadurch hat sich die Art der Selbstwahrnehmung, der Wirklichkeitsaneignung, der Kontaktpflege geändert. Leibhaftige Erfahrungen, Beziehungen fehlen zum Teil – die Gefahr ist groß, dass die tatsächliche Wirklichkeit durch die Wirklichkeit der sozialen Medien ersetzt wird. Dabei kommt es darauf an, wie groß der Sog ist und wie der Jugendliche sonst in seiner Entwicklung aufgestellt ist, welche lebendigen Anregungen er durch die Eltern und seine Umwelt bekommt. Hat er Hobbys, hat er leibhaftige Kontakte, kann er sich auch mal Tagträumen hingeben oder aber zieht er sich in Spiele in den sozialen Medien zurück? Ich glaube, dass die Medienkompetenz von Eltern und Kindern mit den neuen Medien nicht so schnell mitwachsen konnte.



Wir sehen in der Bahn und auf dem Spielplatz Mütter und Väter, die nur mit ihrem Smartphone daddeln, das Kind hat keinen Blickkontakt. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das sehen?

Ich kann nur hoffen, dass Eltern dies ihren Kindern nicht permanent antun. Wir wissen durch die Forschung, dass der Säugling auf direkte Beziehungen durch Blickkontakt, auf Körperberührung angewiesen ist. Kinder reagieren auf die Mimik der Eltern, das ist eine leibhaftige Erlebniswelt und die ist entwicklungsfördernd.



Kurt Brylla macht es vor, schaut in einen imaginären Kinderwagen und tut, als würde er mit einem Baby brabbeln und feixen, bevor er weiterspricht.

Wenn die Mutter nur aufs Smartphone schaut und möglicherweise sogar dem Kind nur das Tablet angeboten wird, ist das eben nicht entwicklungsfördernd. Es gibt da ein sehr interessantes Experiment, das man sich im Internet bei YouTube anschauen kann, das „Still Face Experiment“. Das zeigt sehr deutlich, worum es geht. Es zeigt die unmittelbare Abhängigkeit einer liebevollen Zuwendung von Mutter zu Kind. Und wie schnell ein Kind irritierbar ist.



Es gibt Eltern, die nicht in der Lage sind, den Kindern eine Orientierung stiftende, aufmerksame Zuwendung zu geben. Aber eines ist auch klar: Ein Mensch kann sich nur in Beziehungen zu anderen Menschen entwickeln. Wir können nicht existieren, wenn wir nicht in Beziehungen aufwachsen.

Gab es nicht schon immer Eltern, die versagt haben?

Es gab schon immer Eltern, die überfordert waren. Jetzt tritt das Elend deutlicher zu Tage. Ich frage mich, inwieweit ein generationsübergreifender Instinkt, eine naturgegebene Fähigkeit der Elternschaft verloren gegangen ist. Manche Eltern sind erschreckend unbedarft und wissen gar nicht, was Kinder gerade im frühkindlichen Bereich brauchen.



Welcher Typus Eltern ist Ihnen eigentlich unheimlicher: die Helikoptereltern oder die Gleichgültigen?

Es ist mir unheimlich, wenn Eltern Kinder zum Selbstzweck stilisieren. Wenn Kinder Selbstobjekte der Eltern werden, werden die Kinder indirekt emotional missbraucht. Eine drogenkranke Mutter, die ihren Kindern keine Kontinuität bieten kann, ist ähnlich belastend für die Entwicklung des Kindes wie eine Mutter, die ihr Kind emotional ausbeutet und nur für das eigene Ego benutzt. Diese fragt nicht: Was will eigentlich mein Kind? Was ist für dessen individuelle Entwicklung notwendig? Manche Eltern merken nicht, dass ihre Kinder so sehr ihren Lebenssinn ausmachen, dass sie sie indirekt ausbeuten, zu Objekten machen oder zur Befriedigung ihres sozialen Status benutzen. Wenn diese Eltern Hilfe annehmen würden, wäre das sehr hilfreich.

Wie nehmen Eltern heutzutage ihre Verantwortung wahr?

Wie bereits angedeutet, sehr unterschiedlich motiviert. Doch dabei fällt auch auf, dass sich die Erwartungshaltungen und der Wille zur Rücksichtnahme in den sozialen Bezügen verändert hat: Zum Beispiel die Mitmenschen, auch Ärzte, Lehrer und Therapeuten, werden oft nur als Dienstleistungsgeber angesehen, die funktionieren müssen. Ansonsten werden sie abgewertet. Daneben wird die Verantwortung für das eigene Handeln, auch Fehlentscheidungen in der Lebensgestaltung, gern auf andere abgeschoben. Die Verantwortung für das eigene Verhalten wird verleugnet, Das ist eine sehr unreife Form des Erwachsenseins. Allerdings wird das ja auch in der Politik und in der Wirtschaft vorgelebt.

Welche Rolle spielen als Vorbilder Leute wie US-Präsident Donald Trump oder die VW-Bosse, Stichwort Dieselgate?

Wenn Kinder und Jugendlichen miterleben, wie egozentrisch, egoistisch sich erwachsene Menschen in hohen Ämtern oder großen Unternehmen verhalten, wenn Korruptheit, Profitgier, Rücksichtslosigkeit als Werte vorgelebt werden, wird es für Kinder schwer, Werte wie Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Verantwortung, gar Nächstenliebe zu verinnerlichen. Wenn Kinder lernen, „Geiz ist geil“ , „Korruption und Verschlagenheit bringen mich weiter“, dann ist das eine Katastrophe. Es ist dann wahrlich nicht leicht für verantwortungsvolle Eltern, den Kindern eine menschlichere Orientierung zu bieten.



Auch beim nächsten Thema zieht es Sorgenfalten ins Gesicht des Jugendtherapeuten. Kinder, die zu früh in die Krippen gegeben werden, damit die Mütter wieder schneller arbeiten können – das hält er für fragwürdig. Dass seine Worte sich nicht gegen die Emanzipation der Frauen richten, ist ihm aber auch wichtig. Dennoch sieht sich Brylla als eine Art Anwalt der Babys.

Es soll Krippenplätze für alle Kinder ab einem Jahr geben. Wie finden Sie das?

Kinder sind früher mit drei Jahren in die Kita gekommen, weil sie aufgrund ihres Entwicklungsstandes die Trennung von ihren Eltern besser verkraften konnten. Unsere Wohlstandsgesellschaft aber schafft Bedingungen, die Eltern nötigen, ihr Kind sehr früh in die Krippe zu geben. Das finde ich beschämend. Ich weiß, dass für einjährige Kinder die Trennung von ihren Eltern den größten Stress bedeutet: Eine ganz starke emotionale Belastung ist das. Es gibt aber gute Eingewöhnungsmodelle, dafür muss man den Müttern und Vätern Zeit und Raum geben. In unserer Leistungsgesellschaft ist das schwierig.

Gilt das bereits während der Schwangerschaft?

O ja. Während der Schwangerschaft wird bereits die Hirnentwicklung und die seelische Entwicklung beeinflusst. Freude und Verzweiflung können sich auf die emotionale Entwicklung des werdenden Kindes auswirken. Dabei gibt es innerhalb der Schwangerschaftsphasen auch natürliche Ambivalenzen. Ich möchte, dass die Schwangerschaft gesundheitspolitisch viel ernster genommen wird, und das sollte Auswirkungen auf die Arbeit und die Haltung der Beratungsstellen, Hebammen und Mediziner haben. Frauenfachärzte müssten zum Beispiel nicht nur Ultraschall machen, sonder wirklich darauf achten, wie es der werdenden Mutter emotional geht.

Was gibt Kurt Brylla den Eltern mit, wenn er demnächst in den Ruhestand geht?

Perfekte Eltern gibt es nicht. Es reicht, wenn ihr hinreichend gute Eltern seid. Hinreichend aufmerksam, liebevoll und Kontinuität stiftend. Gebt den Kindern ausreichende, leibhaftige Lebenserfahrungen, liebevolle Zuwendungen und wirklich Orientierung, also auch klare Grenzen. Lasst euch nicht von Modeerscheinungen – auch keinen politischen – beeinflussen, wenn es um die Seelen eurer Kinder geht.

Von Petra Rückerl und Felix Peschke (Filmklar-Produktionsgesellschaft)

