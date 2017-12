Sieben Jahre stiller Teilhaber

regiobus

Er ist Chef des Betriebshofes in Eldagsen und Gesamtbetriebsleiter der Regiobus. Das hinderte den 51-Jährigen nicht, eine stille Teilhaberschaft an einem Hamelner Subunternehmen zu unterhalten. Ende 2010 sei der 51-Jährige aus der Hamelner Firma ausgestiegen, teilte jetzt eine Kölner Kanzlei im Auftrag der Regiobus mit. Da war der Subunternehmer bereits drei Jahre im Auftrag der des öffentlichen Nahverkehrsunternehmens unterwegs. Eine „Interessenskollision“ habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben, betonte der Anwalt.

hannover. Die NP hatte über den Anschein einer möglichen Interessenkollision zwischen dem Gesamtbetriebsleiter (51) der Regiobus und einem Subunternehmer berichtet. Eine Kölner Anwaltskanzlei hat im Namen der Regiobus eingeräumt, dass der 51-Jährige mehr als sieben Jahre an einer Hamelner Busfirma beteiligt war. Seit Ende 2007 sei die Firma auch als Subunternehmer für die Regiobus gefahren. „Eine geschäftliche Beziehung zwischen Herrn (…) und der Firma (…) gab oder gibt es nicht“, teilte der Anwalt mit, räumte aber gleichzeitig ein: „In der Vergangenheit existierte (allein) eine gesellschaftsrechtliche Verbindung.“ Aber auch das ist so nicht richtig. Aus dem Handelsregister geht hervor, dass der leitende Angestellte mit der Gründung der GmbH, Anfang September 2003, bis Anfang Februar 2004 Geschäftsführer der Firma war. Seit 2003, also seit der Unternehmensgründung, ist der Betrieb Subunternehmer für die Üstra-Reisen. Zu diesem Zeitpunkt war der 51-Jährige Prokurist bei der Üstra-Tochter. Die Stellung des Gesamtbetriebsleiter als stiller Gesellschafter des Busunterunternehmens, der ausweislich des Notarvertrag auch nicht in der Öffentlichkeit erscheinen wolle, war auch erheblich: Er hatte die Hälfte des Einlagevermögens in Höhe von 12 500 Euro gezahlt.

Wie hoch der jährliche Umsatz des Subunternehmers bei der Regiobus ist, wird bislang verschwiegen. Der Subunternehmer erhalte weniger als drei Prozent der Gesamtheit der Subunternehmerleistungen, schreibt der Anwalt. Aus dem Wirtschaftsplan 2017 geht hervor, dass die Subunternehmer 16,7 Millionen Euro erhalten. Demzufolge müsste der Umsatz für das Hamelner Unternehmen bei bis zu 480 000 Euro liegen.

Eine unzulässige Verquickung der Interessen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer habe laut Regiobus es zu keiner Zeit gegeben. Regiobus-Chef Hans-Georg Martensen habe „unmittelbar nach Bekanntwerden der gesellschaftsrechtlichen Verbindungen von Herrn (…) proaktiv überprüft, ob hier ein Verstoß gegen Gesetze oder andere Vorschriften vorliegen könne. Dies wurde ausdrücklich verneint“, schreibt der Kölner Anwalt. Wie und wann die Überprüfung ablief, wer die Beteiligung gemeldet hat, wird nicht beschrieben.

Anscheinend war allen Beteiligten aber doch nicht ganz wohl bei der Sache. Schließlich räumt der Kölner Anwalt auch ein, dass sich der leitende Angestellte, um den Anschein einer möglichen Interessenkollision zu vermeiden, sich zum 31. Dezember 2010 von seinen Geschäftsanteilen getrennt habe. Auch der Wirtschaftsprüfer habe keine geschäftliche Interessenkollision gesehen. Mittels „ablauforganisatorischer Maßnahmen“, so der Regiobus-Anwalt, habe man vermieden, dass eine „Interessenkollision“ zu befürchten sei. So hätten andere Mitarbeiter Bestellungen aufgegeben, Rechnungsprüfungen und Rechnungsfreigaben seien nach dem Vier-Augen-Prinzip abgelaufen.

Zu den Rechnungen, die der Gesamtbetriebsleiter für den Subunternehmer stornieren lassen wollte, teilte der Anwalt mit: Dass man davon ausgehe, dass es sich um einen Gewährleistungsfall handele und dass der Geschäftsführer darüber informiert gewesen sei.

