Hannover

War es Liebe? Diese Frage interessierte die Jugendschöffenrichterin nur am Rande. Vor ihr saß Kevin Hampel (19, Name geändert). Er soll ein Verbrecher sein, weil er eine 13-Jährige sexuell missbraucht habe, heißt es in der Anklage. Am Ende der Verhandlung stand ein Freispruch. Letztendlich war es eine Teenager-Liebe.

Unschuldiger Kuss

Kevin und Nancy (15, Vorname geändert) hatten sich im Sommer 2017 kennengelernt. „Sie sagte mir, dass sie 14 Jahre alt sei“, erklärte der Angeklagte. Aus der Freundschaft wurde mehr. Im September 2017 gestand ihm Nancy: „Ich liebe Dich.“ Auch Kevin war verliebt in das Mädchen. Es folgte ein unschuldiger Kuss und erste Zärtlichkeiten.

Als Kevin das Kind nach Hause bringen sollte, begleitete sie ihn den Keller. Er wollte sein Fahrrad holen. Wieder kam es zu Zärtlichkeiten – auch im Intimbereich. Der Gesetzgeber nennt so etwas schweren sexuellen Missbrauch. Als Nancy ihm sagte, dass sie das nicht wolle, ließ er von ihr ab.

Kurz vor dem 14. Geburtstag

Die Freundschaft zerbrach, sie chatteten aber miteinander. Und genau das bescherte Kevin Hampel den Freispruch. In einem Chat schrieb Nancy, dass sie 14 Jahre alt sei. Das Gericht konnte nicht klären, ob das vor oder nach den Intimitäten war. Außerdem begleitete Nancy ihren Freund freiwillig in den Keller. Insofern war der Freispruch für Anwalt Sascha Gramm nahe liegend. Nancy feierte wenige Wochen nach dem sexuellen Kontakt zu Kevin ihren 14. Geburtstag.

„Noch im Oktober 2018 wollte sie Kontakt zu meinem Mandanten aufnehmen“, sagt der Anwalt. Die Jugendliche hatte von sich aus keine Anzeige erstattet. Im Dezember 2017 erzählte sie auf einer Weihnachtsfeier einer Freundin von dem Kontakt zu Kevin. Die Freundin erzählte es dem Bruder von Nancy, der junge Mann erstattete Strafanzeige. So kam die Sache ins Rollen. Dabei wurde dem Angeklagten ein Chat mit intimen Inhalt zum Verhängnis.

Von Thomas Nagel