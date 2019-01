Hannover

Der Sudanese soll die 63 Jahre alte Frau laut Anklage beim Sex so lange gewürgt haben, bis sie erstickte. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatte die in einer sozialen Wohneinrichtung lebende Frau zunächst einvernehmlich Geschlechtsverkehr mit dem Mann, dann wollte die 63-Jährige aber, dass er aufhörte. Der Mann soll ihr jedoch stattdessen mit einer Hand den Mund zugehalten haben und sie derart schwer am Kehlkopf verletzt haben, dass sie erstickte.

Der Angeklagte äußerte sich zu Prozessbeginn zunächst nicht zu den Vorwürfen. Der Verteidiger zog ein umfassendes Geständnis zurück, das der 48-Jährige nach seiner Festnahme bei der Ermittlungsrichterin gemacht hatte.

Die damalige Aussage wurde am Freitag vor Gericht verlesen. Darin hatte der Sudanese ausgesagt, er habe die Frau seit Jahren gekannt und regelmäßig gegen Geld mit ihr Sex gehabt. Am Tatabend habe sie sich ihm für 30 Euro angeboten. Sie seien beide sehr betrunken gewesen. Der Angeklagte will zuvor auch Drogen genommen haben.

Von dpa