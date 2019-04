Hannover

Die Stadt wird voll am Wochenende. Rund eine Viertelmillion Sportler und Zuschauer werden sich zum HAJ-Hannover-Marathon einfinden. Acht Wettkampfangebote für Läufer, Walker und Handbiker gibt es am 6. und 7. April, und insbesondere am Sonntag wird nicht nur der Bereich rund um das Neue Rathaus, sondern die ganze Stadt bewegt werden. Welche Strecke die Athleten zurücklegen, was Autofahrer und die Nutzer von Bussen und Bahnen beachten müssen und an welchen Orten be­sonders gute Stimmung herrscht, darüber informiert Sie der folgende Überblick.

Die Wettkämpfe

Am Sonnabend von 15 bis etwa 17 Uhr drehen die Sportler am Familientag ihre Runden rund um das Neue Rathaus (0,8 bis 3,2 Kilometer). Am Sonntag werden der klassische Marathon (42,195 Kilometer) für Einzel- und Staffelläufer sowie Handbiker, der Halbmarathon und der Zehn-Kilometer-Wettkampf für Läufer, Walker und Nordic-Walker ausgetragen (von 8.40 bis etwa 15.30 Uhr).

Der Verkehr

Am Sonnabend sind wegen des Programms rund um das Neue Rathaus schon der Friedrichswall zwischen Karmarsch- und Osterstraße, die Willy-Brandt-Allee und die Culemannstraße gesperrt. Am Sonntag führt die Strecke durch die Stadtteile Mitte, Calenberger Neustadt, Südstadt, Döhren, Wülfel, Waldhausen, Oststadt, Zoo, Groß-Buchholz, List, Vahrenwald und Nordstadt. Zahlreiche Straßen in diesen Bereichen dürfen von Fahrzeugen nicht ge­nutzt werden. Außerdem herrscht entlang des Kurses ein generelles Halteverbot von Sonnabendabend bis Sonntag, 17 Uhr. Entsprechende Schilder sind aufgestellt worden. Fahrzeuge, die dennoch dort abgestellt sind, werden kostenpflichtig abgeschleppt. Im Vorjahr waren es 209 Autos.

Die Durchlassstellen

Straßen, die innerhalb der Wettkampfzone liegen, auf denen aber keine Sportler unterwegs sind, erreichen Anwohner und Besucher am Sonntag über insgesamt 21 Durchlassstellen.

Riepestraße/Heuerstraße/Landwehrgraben

Hildesheimer Straße/Abelmannstraße

Hildesheimer Straße/Geibelstraße

Hildesheimer Straße/Krausenstraße/ Bürgermeister-Fink-Straße

Rundestraße/Fernroder Straße

Berliner Allee/ Königsstraße

Klingerstraße/ Hermann-Bahlsen-Allee

Groß-Buchholzer Kirchweg/ Kapellenbrink/ Hesemannstraße

Groß-Buchholzer Kirchweg/ Bussestraße/ Uhlestraße

Podbielskistraße/ Klingerstraße

Podbielskistraße/ Hermann-Bahlsen-Allee/ Spannhagengarten

Hohenzollernstraße/ Heinrichstraße

Friesenstraße/ Eichstraße

Lister Kirchweg/ Ferdinand-Wallbrecht-Straße

Vahrenwalder Straße/ Niedersachsenring

Melanchthonstraße/Büssingweg

Kopernikusstraße/Weidendamm (in Richtung Hainholz)

Kopernikusstraße/Engelbosteler Damm (stadtein- und stadtauswärts)

Kapitän-v.-Müller-Straße/ Wilhelmshavener Straße/ Theodor-Krüger-Straße

Goethestraße/Leibnizufer

Karmarschstraße/Schmiedestraße/ Marktstraße

Dabei sind die Punkte Podbielskistraße/ Klingerstraße und Podbielskistraße/Hermann-Bahlsen-Allee/Spannhagengarten zwischen 9.30 und 12 Uhr nicht passierbar. An allen Durchlassstellen haben die Läufer Vorfahrt, daher ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Stadtbahnlinien fahren bis auf zwei Ausnahmen planmäßig: Die 10 fährt über den Waterlooplatz durch den Tunnel zum Hauptbahnhof. Die 17 endet an der Haltestelle Glock­see. Einschränkungen gibt es bei den Buslinien 100/200, 120, 121, 123, 124, 125, 128, 133, 134, 200, 300, 363, 370, 500, 631 und 700.

Bahnreisen: Der Hauptbahnhof ist nur von Westen aus über die Kurt-Schumacher-Straße beziehungsweise Berliner Allee und Rundestraße anzufahren.

Die Aktionen rund um den Marathon

Entlang der Marathonstrecke gibt es an 57 Stellen (also im Schnitt alle 750 Meter) Musik von Sambabands, Vorführungen von Sportvereinen und weitere kurzweilige Programme. Auf dem Gelände neben dem Neuen Rathaus präsentieren von Freitag- bis Sonntagnachmittag zahlreiche Ausrüster auf einer Messe ihre Angebote rund um den Laufsport. Am Neuen Rathaus findet am Sonnabend (16 bis 19 Uhr) die Nudelparty statt, geistlichen Beistand gibt es ebenfalls am Sonnabend (18 Uhr) bei einem Gottesdienst in der Kreuzkirche.

Frühstüxlauf: Jeder angemeldete Sportler kann sich bereits am Sonnabend zwischen 8 und 11 Uhr auf der Maschseerunde warmlaufen. Dort werden auch die Stars aus Afrika sowie die besten Deutschen Arne Gabius und Anja Scherl erwartet.

Weitere Informationen

Für alle Fragen rund um das große Marathon-Wochenende haben die Stadt, die Polizei und die Üstra ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist am Freitag (8 bis 14 Uhr), Sonnabend und Sonntag (8 bis 16 Uhr) unter den Rufnummern (05 11) 16 83 09 61, 16 83 09 62 und 16 83 09 63 zu erreichen.

Die Bilder vom Hannover-Marathon 2018

Von Carsten Schmidt