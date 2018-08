Springe

Ein früher Sonntagmorgen am Bahnhof Völksen (Springe). Der 19-Jährige, der laut Polizei den Zug aus Springe sturztrunken mit einem schwarzrotgrauen Mountain-Bike verlässt, spricht einen Mitreisenden an – und schenkt ihm ein Fahrrad der Marke McKenzie. Die Frage des Beschenkten, ob das Fahrrad gestohlen sei, bejaht der 19-Jährige und gibt an, es nicht mehr zu benötigen.

In der nächsten Nacht kontrollieren Polizisten den 19-Jährigen, weil er auf einem unbeleuchteten Damenrad unterwegs ist. Ermittlungen ergeben: Das lilafarbene Fahrrad war am Bahnhof Springe gestohlen worden.

Am frühen Mittwochmorgen begegnen sich der 19-Jährige und der am Bahnhof Völksen Beschenkte zufällig erneut. Diesmal spendiert der junge Mann ein schwarzes Damenrad mit zwei großen Körben, diesmal von der Marke Rabeneick.

Kurz darauf meldet der Beschenkte dem Polizeikommissariat Springe: „Mir ist da was Komisches passiert ...“ Außerdem, so Kriminalhauptkommissar Hartmut Retzlaff, kann er Ermittlern den Fahrrad-Verschenker gut beschreiben. Schnell haben die Fahnder einen Verdacht.

Laut Polizei ist der 19-Jährige bereits mehrfach aufgefallen – es geht um Diebstahl, Einbruch, Betrug. Polizisten stellten die verschenkten Fahrräder sicher - entsprechende Bilder sehen Sie im Artikel. akn