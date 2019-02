Hannover

Umweltverschmutzung an den Kiesteichen? Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte eine seltsame, grünbläuliche Verfärbung an der Oberfläche des so genannten Sieben-Meter-Teichs der Ricklinger Kiesteiche, auch als FKK-Teich bekannt, bemerkt. Er alarmierte die zuständige Stelle bei der Region Hannover.

„Wir haben heute Proben genommen“, bestätigte Regionssprecherin Sonja Wendt. Worum es sich bei der Verunreinigung handelt, lässt sich noch nicht sagen. „Wir lassen die Proben auf chemische Parameter untersuchen, sicherheitshalber aber auch auf Blaualgen.“ Blaualgenbefall sei aber bei der winterlichen Witterung eher unwahrscheinlich.

Von Andreas Krasselt