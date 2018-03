Sehnde: Unbekannter Toter aus See geborgen

Blaulicht

Montagmittag gegen 12.30 Uhr hatte ein Passant die Leiche entdeckt.

Hannover. Nach dem Fund eines bislang unbekannten Toten in einem See an der Verlängerung des Laheweg (Bilm) Montagmittag liegen der Polizei keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Ein Passant hatte gegen 12.30 Uhr, den leblosen Körper in dem abgelegenen Teich bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Ein hinzu gerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass er eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Die Ermittlungen der Experten des Zentralen Kriminaldienstes Hannover zur Identität des Toten dauern an.

Von ots