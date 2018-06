Hannover

Mit "Love, Simon" und "Meine teuflisch gute Freundin" sind zwei Filme im Programm, die erst diese Woche Bundesstart haben.

Die beste Nachricht für Fans aber ist: Die Preise bleiben stabil, nur sechs Euro kostet die Karte für das Freiluftkino. Wie immer dürfen sich Besucher einen Picknickkorb mitbringen, die Preise für Getränke und Snacks auf dem Gelände sind allerdings auch fair kalkuliert: Ein 0,3-Bier kostet 2,50 Euro, eine Bratwurst gibt es zum gleichen Preis.

Vorverkauf beginnt am Dienstag

Der Vorverkauf für Blockbuster wie "Deadpool 2" oder "Avengers 3" und für Filmkunst wie "Die Verlegerin" oder "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" beginnt am 26. Juni um zehn Uhr - auch im NP-Ticketshop in der Langen Laube 10. Der Einlass auf das Gelände beginnt jeweils um 20 Uhr, der Film startet bei Einbruch der Dunkelheit.

Das ganze Programm: