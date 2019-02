Seelze

Raub in Seelze: Ein Unbekannter hat dort am Sonnabend einen Sonderpostenmarkt überfallen. Der Täter bedrohte einen Mitarbeiter (27) mit einem Messer und erbeutete die Einnahmen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, werden dringend Zeugen gesucht.

Es passierte gegen 16.30 Uhr. Der Räuber betrat den Sonderpostenmarkt an der Straße Brüggefeld. Zunächst tat er so, als sei er ein ganz normaler Kunde. An der Kasse zückte er jedoch ein Messer und bedrohte damit einen Angestellten. Der 27-Jährige musste ihm die Einnahmen aushändigen. Danach flüchtete der Unbekannte aus dem Geschäft. Wohin er rannte, ist unklar. Ebenso, ob er zu Fuß, mit einem Fahrzeug oder einem Rad unterwegs war.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Täter. Bislang ohne Erfolg.

Es gibt eines Beschreibung vom Täter: Demnach ist der Unbekannte etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und wird als muskulös beschrieben. Er soll ein südländischer Typ sein, ein kantiges Gesicht mit Vollbart und schwarze Haare haben, die zu einem so genannten Undercut frisiert sind. Er sprach hochdeutsch. Bekleidet war der Täter mit einem grauen Kapuzenpullover, einer dunklen Weste und Jeans.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen, dem Täter oder zum Verbleib der Beute machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion Hannover unter der Telefonnummer 05 11/109 55 55 zu melden.

Von Britta Mahrholz