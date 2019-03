HANNOVER

Die Region prüft noch, ob die Bußgeldverfahren gegen Temposünder auf der B 6 vollstreckt werden. „In den nächsten Tagen wird es eine Entscheidung geben“, sagte Regionssprecherin Carmen Pförtner. Seit Mitte Januar wurden zwischen Rethen und Gleidingen ( Laatzen) Autofahrer geblitzt. Und zwar mittels Section Control ( Streckenradar).

Am Dienstag hat das Verwaltungsgericht Hannover diese Form der Verkehrskontrolle für rechtswidrig erklärt. Denn beim Streckenradar werden Daten von allen Autofahrern erfasst. Das Gericht kritisierte die fehlende rechtliche Grundlage für diesen Eingriff in die Grundrechte der Bürger. Beim Streckenradar handelt es sich um ein einzigartiges Projekt in Deutschland.

Derzeit befinden sich die 141 Bußgeldverfahren noch im Anhörungsverfahren, teilte Regionssprecherin Pförtner mit. Sollten die Verfahren vollstreckt werden, müssten die betroffenen Autofahrer Widerspruch einlegen. Nur auf diese Weise können sie die Zahlung des Bußgeldes verhindern. Der schnellste Temposünder war mit 189 Stundenkilometern unterwegs, erlaubt ist Tempo 100 auf der Strecke.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält die Section Control für ein „geeignetes Instrument zur wirksamen Überwachung von Geschwindigkeitsverstößen an unfallträchtigen Straßenabschnitten“. Doch die Akzeptanz einer solchen polizeilichen Maßnahme hänge von der einwandfreien rechtlichen Grundlage des Kontrollverfahrens ab. Insofern fordert die GdP den Gesetzgeber auf „unstrittige rechtliche Rahmenbedingungen zeitnah zu schaffen“, erklärte Michael Mertens vom GdP-Bundesvorstand.

Von Thomas Nagel