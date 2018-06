Hannover

Volks-Banker Thomas Buschmann (57) schiebt den behinderten Pflegeheimbewohner Jonny (26) im Rolli durch das Blütenmeer des Großen Gartens.Anja Keihani (52) ist Assistentin der Vertriebsleitung beim Edding-Vertrieb in Wunstorf. Sie verwandelt Holzpaletten in coole Möbel für den ASB-Kinderhospizdienst.Uta Schrader (54), Verwaltungsangestellte der Stadt Hannover, pflegt im Saaten-Garten (Ricklingen) kleine Kürbisse einer seltenen Art.Drei Beispiele für gute Taten am Sozialtag des Freiwilligenzentrums Hannover – Freitag engagierten sich rund 80 Mitarbeiter aus sechs Unternehmen der Region in 16 gemeinnützigen Organisationen.„Beim Sozialtag stellen Firmen Mitarbeiter einen Tag frei, um sozial aktiv zu werden“, erklärt Ariane Böger-Wolf vom Freiwilligenzentrum und fügt hinzu: „Es ist ein Trend, dass Firmen immer sozialer denken.“ Freitag nahmen teil Beschäftigte von VGH-Versicherung, Stadtverwaltung, Region, Volksbank, Reemtsma und Edding.

Hilft gern: Thomas Buschmann von der Hannoverschen Volksbank mit Rollifahrer Jonny aus dem Kinder-Pflegeheim Mellendorf am Eingang zum Großen Garten.

Wasser für den Kürbis: Uta Schrader (links) und Antje Tietze (Teamassistenz bei der Region Hannover) arbeiten ehrenamtlich im Saaten-Garten Ricklingen, in dem alte Pflanzensorten bewahrt werden.

Bei dem Einsatz gehe es ausschließlich um Aktivitäten, die ohne Hilfe der Freiwilligen so nicht stattfinden könnten, betont Böger-Wolf.„So ein Freiwilligentag ist echt toll, damit unsere Bewohner mal rauskommen“, freut sich Peter Burger. Der Erzieher vom privaten Kinder-Pflegeheim Mellendorf hat zehn Rollifahrer, meist junge Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen, mit nach Herrenhausen gebracht.Für alle ist beim Ausflug eine 1:1-Betreuung wichtig. Nahe des Haupteingangs zum Großen Garten trifft sich die Gruppe mit ihren Sozialtag-Begleitern. „Ich habe hier die Chance, Menschen mit Handicap einen anderen Alltag zu bieten – das ist sehr bereichernd“, sagt Banker Thomas Buschmann – und schiebt Jonny – seinen Schützling für einen Tag – in Richtung grüne Gartenpracht.Für Uta Schrader ist der Einsatz im Ricklinger Saaten-Garten „eine spannende Abwechslung“ zu ihrer Tätigkeit als städtische Verwaltungsangestellte.„Als ich gehört habe, dass es für einen guten Zweck ist, habe ich sofort zugesagt“, berichtet Philipp Lindsay. Hauptberuflich ist der 36-Jährige in der Großkundenbetreuung der Firma Edding in Wunstorf tätig, am Freitag zimmert er beim ASB Sitzmöbel aus Holzpaletten.Der nächste Sozialtag findet am 14. September statt. Im Angebot: Mit Kindern kreativ sein, Behinderte oder Demenzkranke bei Ausflügen begleiten, mit Flüchtlingen Bewerbungstraining üben, Umweltschutz sowie kulturelle und handwerkliche Aktivitäten. Mehr Infos unter www.freiwilligenzentrum-hannover.de. Von Andreas Körlin