Hannover

Der 42-jährige Fahrer war mit dem Schwertransport auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs. Der Auflieger des Gespannes war mit einer Betonstütze beladen, die in Kombination mit dem Auflieger eine unzulässige Gesamthöhe von rund 4,75 Meter erreichte. Aufgrund dessen kollidierte der Schwertransport mit der Fußgängerbrücke in Höhe Kastorhof in Garbsen. Durch den Aufprall verteilten sich diverse Trümmerteile auf den Fahrstreifen.

Ein 46-Jähriger mit seinem Opel Corsa sowie ein 35-Jähriger mit seinem Audi A4 konnten nicht mehr rechtzeitig stoppen. Sie fuhren mit ihren Wagen über die Trümmerteile, wobei die Autos beschädigt wurden. Personen wurden bei dem Unfall aber zum Glück nicht verletzt.

Autobahn muss gesperrt werden

Aufgrund der nicht zulässigen Gesamthöhe untersagten die Beamten der Autobahnpolizei die Weiterfahrt des Schwertransportes. Dieser wurde daher auf dem Standstreifen in Höhe der Unfallstelle geparkt. Die Ladung muss auf einen anderen Tieflader umgeladen werden, damit eine Fortsetzung des Transportes möglich ist. Dieses ist für Mittwoch gegen 20 Uhr geplant und macht eine temporäre Vollsperrung der A2 in Fahrtrichtung Berlin erforderlich. Hierzu soll der Verkehr von der Autobahn 2 bereits an der Anschlussstelle Wunstorf-Luthe abfahren. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die eingerichtete Umleitungsstrecke zu nutzen.