Hannover

Nach ersten Angaben der Polizei ist am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Wohnmobil auf der A7 zwischen Anderten und Hannover-Ost verunglückt. Aus bisher ungeklärter Ursache überschlug sich das Wohnmobil auf der Autobahn und kam auf der Seite zum Liegen –offenbar war es zuvor in die Mittelleitplanke gekracht. Bei dem Unfall wurden fünf Personen, darunter ein vierjähriges Kind, verletzt. Die Feuerwehr musste einen Schwerverletzten aus dem Wohnmobil retten, er wurde nach Versorgung durch einen Notarzt in die MHH abtransportiert.

Ein Trümmerfeld von Karosserieteilen war nach Angaben der Feuerwehr über die gesamte Autobahn verteilt. Nach der Erkundung des Einsatzleiters stellte sich heraus, dass sich noch eine männliche Person innerhalb des Caravans befand, alle weiteren konnten sich bereits zuvor aus dem Fahrzeug retten, darunter auch das vierjährige Kind mit seiner Mutter. Die Verletzten wurden ebenfalls in die Klinik gebracht.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg ist derzeit voll gesperrt – es kommt zu Stau auf mehreren Kilometern. Die Aufräumarbeiten dauern an. Autofahrer werden gebeten die U35 zu nutzen.

Mehr in Kürze.

Von NP