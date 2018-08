Schwerer Unfall in Groß-Buchholz: Ein Fahrzeug raste am Mittwochnachmittag in der Berkhusenstraße Richtung Karl-Wiechert-Allee geradeaus statt links in die Kurve, prallte auf geparkte Autos auf einen Parkplatz.

Die alarmierten Retter mussten den Fahrer sofort reanimieren. Entweder, so ein Polizeisprecher, habe es einen Krankheitsfall während der Fahrt gegeben oder aber er habe durch den Aufprall schwere Verletzungen erlitten.

Petra Rückerl