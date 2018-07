Hannover

Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät befreien. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Gegen 9.30 Uhr war ein Mercedes aus bisher ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aufgefahren und klemmte unter dem Anhänger fest. Der 42-jährige Fahrer wurde bei dem Aufprall in seinem völlig zerstörten Mercedes schwer eingeklemmt.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehreinsatzkräfte begann umgehend die aufwendige technische Rettung mit dem hydraulischen Rettungsgerät. Ein Notarzt sowie die Besatzung eines Rettungswagens versorgten und stabilisierten den Mann schon während der technischen Rettungsmaßnahmen. Nach 20 Minuten konnten die Einsatzkräfte den Patienten an den Rettungsdienst übergeben. Anschließend wurde er ins Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Während der Rettungsmaßnahmen wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt, es kam zu erheblichem Stau in Fahrtrichtung Dortmund. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Ministerium schließt Tempobegrenzung aus

Nach der Serie schwerer Lastwagenunfälle auf der stark befahrenen Autobahn 2 schließt die Landesregierung vorerst Tempobegrenzungen aus. „Das sehen wir eher skeptisch“, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Mittwoch in Hannover. „Wir halten das nicht für nötig.“ Derzeit seien daher auch keine entsprechenden Maßnahmen geplant. Es sei weniger überhöhte Geschwindigkeit als vielmehr Unachtsamkeit die wichtigste Ursache bei den zahlenmäßig bereits sinkenden Unfällen.