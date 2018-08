Hannover

Die Schulferien gehen zu Ende – das werden auch Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer wieder deutlich zu spüren bekommen. Erster Schultag ist am Donnerstag, 9. August, zudem werden am Sonnabend, 11. August, über 4000 Kinder im Stadtgebiet neu eingeschult. Polizei und die Landeshauptstadt kündigen deshalb wieder verstärkte Kontrollen an.

Vor allem vor Grundschulen wird der Verkehrsaußendienst der Landeshauptstadt Hannover aktiv sein. Vor allem Falschparker, die die anderen Verkehrsteilnehmer gefährden, interessieren die Kontrolleure, die die Polizei unterstützen.

„Gerade in den Morgenstunden und zum Schulschluss in der Mittagszeit kommt es vielfach zu Parkverstößen, die die Sicherheit des Schulweges gefährden“, erklärt Udo Möller von der Stadtverwaltung. „Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn auf Gehwegen, in Kreuzungsbereichen und Straßeneinmündungen oder im absoluten Halteverbot vor den Schulen geparkt wird. Gerade kleineren Kindern werden dadurch die Sicht und damit die Möglichkeit einer Einschätzung des Verkehrs genommen.“

Hinweise auf besondere Brennpunkte werden beim Verkehrsaußendienst montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 168 446 93 entgegengenommen.

Von Simon Polreich