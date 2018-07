Hannover

athaus-Affäre? Ermittlungen der Staatsanwaltschaft? Legt man den Schützenausmarsch am Sonntag als Maßstab zugrunde, so hat OB Stefan Schostok bei den Bürgern Hannovers nichts an Popularität verloren. Trotz dieses Ärgers.

Küsschen hier, Küsschen da, und immer wieder Rosen und kleine Blumensträuße wurden dem OB auf einem Marsch durch die City bis zum Festplatz gereicht – vor allem von älteren Damen. Dieses Bad in der Menge tat dem OB sichtlich gut, wiederholt unterbrach Schostok den Ausmarsch, animierte die Besucher am Straßenrand oder auf den Tribünen zur La-Ola-Welle – Karneval auf Hannöversch bei bestem Sommerwetter.

Einmal in Fahrt, drehte der OB später in paar Kreise auf einem Segway vor der Ehrentribüne – ein inzwischen gern gesehener Spaß beim Schützenausmarsch.

So viel Sympathie für den OB

Bei so viel Sympathie für Hannovers OB geriet sogar die Teilnahme am Ausmarsch von Erbprinz Ernst August von Hannover und seiner Frau Prinzessin Ekaterina etwas in den Hintergrund. Und das, obwohl der Erbprinz das erste Mal seit 2012 wieder dabei war in Hannover.

Volksnah gab sich das Paar, setzte sich in die erste Reihe der Ehrentribüne an der Bruchmeisterallee – und verfolgte bis zum Schluss den Ausmarsch. Zwischendurch spendeten beide Blümchen an die Schützen, schüttelten Hände und ließen bereitwillig Selfies mit Teilnehmern machen. Fazit des Erbprinzen von der Marienburg: „Wir hatten Spaß, es war eine schöne Veranstaltung.“

Ihren ganz persönlichen Spaß hatten schon am Morgen Hannovers neue Volkskönige, denn erstmals wurden sie beim Schützenfrühstück im Rathaus durch Schützenpräsident Paul-Eric Stolle geehrt – ein Akt, den es jetzt immer an diesem Ort geben soll. Volkskönige wurden in diesem Jahr Sabine Bock und Sandro Kunze.

Unter den Ausmarsch-Teilnehmern war diesmal auch Gosch-Gründer Jürgen Gosch – auf Einladung von Peter Schöftner, der in der Markthalle eine Gosch-Filiale betreibt. Das Unternehmen hatte sogar einen eigenen Wagen, und nach dem Ausmarsch zeigte sich der Promi-Gastwirt über eine Begebenheit etwas verwundert: „Ich wusste nicht, dass man zum Schützenausmarsch hier in Hannover mit Kamelle wirft. Das kenne ich sonst nur vom Karneval“. Im Niedersachsenhaus der Madsack Mediengruppe ließen Jürgen und Ehefrau Anna Gosch den Schützen-Sonntag gemütlich ausklingen.

Über erste Besucherzahlen informiert die Stadt erst beim Festessen am Dienstag. Bekanntgegeben hat sie dafür, dass am Sonntag 200 000 Schaulustige beim Schützenausmarsch waren – eine gute Zahl, fand nicht nur OB Schostok am Nachmittag.

Sehen Sie hier weitere Videos vom Schützenumzug.