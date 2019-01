HANNOVER

Es könnte zum Beispiel so ablaufen: Die Mutter geht aus, der Vater bleibt zu Hause, will auf das gemeinsame Kind aufpassen, es soll ein ruhiger Abend werden – das Kind, gerade ein paar Monate alt, schläft, der Vater schaut fernsehen oder liest. Doch der Abend endet für die junge Familie in einer Katastrophe: Der Säugling will einfach nicht schlafen, schreit stattdessen, der Vater schüttelt sein Kind heftig. Anders weiß er sich nicht zu helfen. Seither hat das Kind epileptische Anfälle, sabbert, muss über eine Sonde ernährt werden – als Folge des Schüttelns.

Info-Broschüre für Eltern liegt regionsweit aus

Bis zu 200 Kinder werden im Jahr laut einer Studie des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) in deutschen Kliniken wegen eines Schütteltraumas behandelt – hinzu kommt eine hohe Dunkelziffer, die niemand einschätzen könne, sagt Marion Schumann von Frühe Hilfen bei der Region Hannover. Zahlen über Stadt und Umland von Hannover wurden bisher nicht erhoben, trotzdem haben Region und Landeshauptstadt Hannover jetzt eine gemeinsame Aufklärungskampagne gegen das Schütteltrauma gestartet: „Wenn die Nerven blank liegen.“

WOLLEN ELTERN HELFEN: Marion Schumann, Gabriele Bartoszak (beide Frühe Hilfen), Johannes Schmidt (Kinderschutzbund) sowie die Dezernentinnen Rita Maria Rzyski und Andrea Hanke (von links) haben die Kampagne „Ihre Nerven liegen blank?“ vorgestellt. Quelle: Behrens

Um die Eltern zu erreichen, legen die beiden kommunalen Behörden regionsweit in Kitas, Kinderarztpraxen, Kliniken, Familienbildungsstätten und Familienzentren Info-Flyer aus: „Ihre Nerven liegen blank? Tipps für starke Eltern“. Die Broschüre gibt es jetzt ebenso in den „Willkommen-Baby“-Paketen der Stadt Hannover für junge Eltern. Darin informieren die Behörden über Schreiphasen des Kindes, es finden sich Tipps zum Umgang mit scheienden Babys und was Eltern in belastenden Situationen für sich selbst tun können. Über einen QR-Code können Hilfsangebote sogar direkt über das Handy abgerufen werden.

42 Prozent kennen das Wort Schütteltrauma nicht

Aufklärung tut bei diesem Thema Not, das belegen Zahlen einer Befragung durch das NZFH unter 16- bis 49-Jährigen. „Demnach haben 42 Prozent der Befragten noch nie etwas über ein Schütteltrauma gehört“, sagt Andrea Hanke, die Sozialdezernentin der Region Hannover. „Unsere Kampagnen soll Eltern frühzeitig informieren und sensibilisieren“. Die Folgen eines Schütteltraumas seien dramatisch: bis zu 30 Prozent der Säuglinge sterben an diesem Trauma, so die Dezernentin weiter. Warum das Schütteln für Säuglinge so gefährlich ist, ist darin begründet, dass ihre Nackenmuskulatur noch nicht so stark ausgeprägt ist. Und: Der kindliche Kopf ist verglichen mit Erwachsenen im Verhältnis zum übrigen Körper größer. Dadurch wird der Kopf unkontrolliert vor-und zurückgeworfen – es ist wie ein Erdbeben im Kopf.

KAMPAGNE: Info-Broschüren für Väter und Mütter liegen flächendeckend in Kitas, Krankenhäusern und Kinderarztpraxen aus. Quelle: Behrens

Zielgruppe der Kampagne sind alle Eltern, die „mit den Nerven durch sind und im Moment der absoluten Überforderung und Verzweiflung sich nicht anders zu helfen wissen, als ihr Kind zu schütteln“, sagt Hannovers Sozialdezernentin Rita Maria Rzyski. Allerdings hat eine Daten-Studie des Uniklinikums Düsseldorf ergeben, dass die meisten Verursacher von Schütteltraumen beim Säugling Männer sind: in 54 bis 60 Prozent der Fälle ist es der Vater, in weiteren neun Prozent der Lebensgefährte der Mutter. Mütter sind in 23 bis 30 Prozent der Unfälle Schuld – vielfach aus Unwissenheit um das hohe gesundheitliche Risiko. „Genau dort setzt unsere gemeinsame Aufklärungskampagne an“, sagt Andrea Hanke.

„Hauptsache, man nimmt den Druck“

Können sich Eltern gegen ihre Entgleisungen überhaupt schützen? „Eltern sollten sich vor der Geburt des Kinder darüber unterhalten, wo ihre eigene Stressgrenze liegt“, rät Johannes Schmidt, Landesvorsitzender vom Kinderschutzbund Niedersachsen. Das Wissen über den eigenen Stressfaktor sei der beste Schutz. Beratungsstellen würden die Eltern „emphatisch und einfühlsam“ dabei helfen und Handlungsalternativen aufzeigen, indem sie etwa ihr Kind an einen sicheren Ort bringen wie sein Bett oder Kinderwagen. „Hauptsache, man kann den Druck der Eltern reduzieren“, betont Gabriele Bartoszak von Frühe Hilfen bei der Stadt Hannover.

Was viele Eltern laut NZFH-Befragung unter gut 1000 Frauen und Männer offenbar gar nicht wissen: Im ersten Lebensjahr gibt es eine besondere Schreiphase des Kindes, die mit verschiedenen Reifungsprozessen und der Gewöhnung an die neue Umgebung zu tun hat. 18 Prozent der Eltern sind der Meinung, ihr Kind wolle sie ärgern, wenn es schreie. „Dabei hat das Kind gar keine andere Möglichkeit hat, als sich auf diese Weise zu äußern“, so Regions-Sozialdezernentin Andrea Hanke.

Tipps für Eltern – Hier gibt es Hilfe In Stadt und Umland von Hannover gibt es eine Reihe von Hilfsangeboten für junge Eltern: Die Familien- und Erziehungsberatungsstellen (FEB) der Region Hannover: FEB Burgdorf: Telefon 0511 6161 21590 FEB Neustadt: Telefon 0511 616 26300 FEB Ronnenberg: Telefon 0511 6161 26360 Lebensberatungsstelle Isernhagen: Telefon 05139 892828. Männerbüro Hannover: Telefon 0511 1235890 mannigfaltig e.V. Institut für Jungen- und Männerarbeit: Telefon 0511 4582162 Jugend-und Familienberatung der Stadt Hannover: Telefon 0511 16845346 Winnicott Institut Hannover, Telefon 0511 8004970 Alle Kinder-, Jugend-und Hausärzte sowie die (Familien-)Hebammen. Im Internet gibt es außerdem Infos unter www.elternsein.info

Von Andreas Voigt