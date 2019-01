Hannover

Mit einem Demonstrationszug haben am Freitag rund 2300 Schüler, Auszubildende und Studenten in Hannover für einen besseren Klimaschutz und gegen die Klimapolitik der Bundesregierung protestiert. „Wir begrüßen das Engagement der Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz sehr“, sagte eine Sprecherin von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD).

Bereits im Dezember waren Hunderte Schüler bei der Protestaktion „Fridays for Future“ in ganz Deutschland für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. In Hannover wollten die streikenden Jugendlichen am Mittag von der City zum niedersächsischen Landtag ziehen. Die Grüne Jugend Hannover will sich der Demo-Reihe anschließen. „Warum sollen wir für eine Zukunft lernen, die nicht geschützt wird?“, fragte die Sprecherin der Grünen Jugend, Mariel Reichard.

Die internationale Bewegung „Fridays for Future“ setzt sich vor allem für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und den Ausstieg aus der Kohleenergie ein, sagte die Organisatorin der Proteste in Hannover, Lou Töllner. Vorbild für die Streikenden ist die 15-jährige Schwedin Greta Thunberg, die mit einem mehrwöchigem Schulstreik internationale Aufmerksamkeit erlangte. In Australien und den USA seien ihr bereits Tausende junge Menschen gefolgt, erläuterte Töllner.

Von ce/NP