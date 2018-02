Im Fokus: Oberbürgermeister Stefan Schostok nimmt nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes im Rathaus Stellung. Er will nun mit der Landesregierung über mögliche Fahrverbote reden.

Schostok will die blaue Plakette für Hannover

Diesel-Fahrverbote für bessere Luft in Städten sind grundsätzlich zulässig, müssen jedoch verhältnismäßig sein. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Dienstag Klarheit im Kampf gegen zu schmutzige Luft in Städten geschaffen.