HANNOVER

Auch sechs Wochen nach der Razzia im Rathaus ist der Anfangsverdacht der Untreue, der die Staatsanwaltschaft Hannover gegen OB Stefan Schostok ermitteln lässt, noch nicht ausgeräumt. Von der schnellen Entkräftung, die der Verwaltungschef im Juni dem Rat versprochen hatte, kann keine Rede mehr sein. Auch die Ermittlungen der Kommunalaufsicht dauern. „Die Prüfung, ob ein Disziplinarverfahren gegen Herrn Schostok eingeleitet wird, ist noch nicht abgeschlossen“, so das Innenministerium am Montag auf Anfrage der NP.

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits gegen Kulturdezernent Harald Härke und Frank Herbert ermittelt, den ehemaligen Büroleiter Schostoks. Härke soll als damaliger Personalchef im Rathaus eine unzulässige Gehaltszulage für Herbert abgesegnet haben, die der Büroleiter jahrelang kassierte. Das zu viel gezahlte Geld (gut 1300 Euro monatlich, insgesamt mehr als 40 000 Euro) hat die Stadt bislang nicht zurückgefordert. Angeblich wird zumindest die Möglichkeit geprüft. Das Innenministerium: „Die Landeshauptstadt ist seitens der Kommunalaufsicht aufgefordert worden, diese über das Ergebnis ihrer Prüfung – sobald es vorliegt – zu unterrichten.“

Zurzeit wertet die Kommunalaufsicht die Akten der Staatsanwaltschaft Hannover zum Untreueverdacht aus. Der OB hat in dieser Woche noch Urlaub und sich bei allen Mitarbeitern in denselben verabschiedet mit der Intranet-Erklärung, er habe ein „reines Gewissen“. Er bat außerdem: „Glauben Sie nicht alles, was Sie aus zweiter oder dritter Hand hören. Lassen Sie uns nicht übereinander, sondern miteinander sprechen.“

Von Vera König