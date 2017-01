Ein Bild aus der vergangenen Woche: Fussball-Straftäter Niklas V. (links) mit Anwalt Andreas Hüttl auf der Anklagebank. Jetzt muss er sich wieder vor Gericht verantworten.

Gericht

Schoss 96-Chaot auf Polizisten?

Nach dem Prozess ist vor dem Prozess – jedenfalls für 96-Fußball-Chaot Niklas V. (24). Gegen den Werkzeugmechaniker, der vorige Woche in Hannover zu 14 000 Euro Strafe verurteilt wurde, weil er mit einem Hass-Banner in der HDI-Arena den Mordversuch an einem Bundespolizisten bejubelt hatte , ist auch in Bielefeld im Zusammengang mit Fußball-Randale ein Verfahren anhängig.