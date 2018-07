Hannover.

Wieder ein Albtraum-Szenario für viele Urlauber: Der Flughafen Hannover musste am Dienstagabend ab 19 Uhr gesperrt werden, die Sperrung gilt voraussichtlich bis Mittwochmorgen, 6 Uhr. Grund: Hitzeschäden auf der 3800 Meter langen Landebahn Nord.

„Bei Routinekontrollen sind Hitzeschäden festgestellt worden, einige Betonplatten sollen sich verschoben haben" berichtete Flughafen-Sprecher Sönke Jacobsen. "Unsere Experten prüfen das ausführlic." Bis die Schäden über Nacht behoben werden können, bleiben alle Maschinen am Boden, anfliegende werden an andere Flughäfen umgeleitet. „Wir werden jetzt alle in Langenhagen betroffenen Passagiere informieren und alle weiteren Maßnahmen organisieren“, sagte Jacobsen.

Bis Mittwochmorgen fallen etwa 90 Flüge aus, 50 Landunge und 40 Starts müssen gestrichen werden. Hochgerechnet betrifft das etwa 15 000 Passagiere. Weil auf der Landebahn Süd derzeit Wartungsgsarbeiten stattfinden, kann auf sie auch nicht ausgewichen werden.

TuiFly berief umgehend einen Krisenstab ein. TuiFly-Sprecher Aage Dünhaupt: "Wir versuchen auszuweichen, beispielsweise auf den Flughafen Münster/Osnabrück". Betroffen seien auch Maschinen. die Tuifly für Eurowings betreibt. Gestrichen worden sind beispielsweise Flüge aus London, Frankfurt, München (beide Lufthansa), Istanbul (Turkish Airlines) sowie aus Mallorca (Eurowings). Weil sich sich die Sperrung aller Voraussicht nach bis in die frühen Morgenstunden zieht, könnten zahllose Türkeiurlauber betroffen sein - viele Ferienflieger in die türkischen Badeorte starten in der Zeit zwischen 2 und 5 Uhr.

Von Andreas Körlin