Schmalstieg sieht rot

ENGAGIERT: Herbert Schmalstieg mit Frau Heidi Merk und Ex-Ratsfrau Helga Nowak sammeln am Kröpcke Unterschriften. © Dillenberg

Unterschriften gesammelt

Die Türkei sei ein Unrechtsstaat geworden, findet Hannovers Alt-OB Herbert Schmalstieg. Am Sonnabend sammelte er Unterschriften für die Freilassung seiner Kollegen in den Möchtegern-Partnerstadt Diyarbakir.

Hannover. „Müsste ich in die Türkei reisen, würde ich mich vorher ganz genau über mögliche Gefahren informieren. Auch ich habe Angst vor Inhaftierung.“ Hannovers Alt-OB Herbert Schmalstieg sieht inzwischen rot, wenn er an die Lage in seinem Zweit-Lieblingsland denkt. „Das ist jetzt ein Unrechtsstaat.“

Mit seiner Frau, der früheren Sozial- und Justizministerin Heidi Merk und vielen Freunden hat Schmalstieg am Sonnabend in der City mehrere hundert Unterschriften gesammelt. Die Aktion soll hinweisen auf das Schicksal seiner Ex-Kollegin Gültan Kisanak. Der Bürgermeisterin der Möchtegern-Partnerstadt Diyarbakir wird seit Monaten der Prozess gemacht.

Eine Verhandlung am 15. August ist vertagt worden auf Mitte Oktober 2017. Schmalstieg: „Dann wäre sie mehr als ein Jahr in Untersuchungshaft.“ Kisanak wird die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Der Ex-OB: „Der Vorwurf, sie oder Co-Bürgermeister Firat Anli seien Mitglieder der PKK oder würden für diese Propaganda machen, entbehrt jeglicher Grundlage.“

Die beiden Bürgermeister hatten sich gegen die von der Regierung in Auftrag gegebene Zerstörung in der historischen Altstadt, dem Weltkulturerbe Sur, engagiert. Fast vergeblich: Teilweise liegt das weltberühmte Viertel in Schutt und Asche. Historiker sind entsetzt über den Frevel.

Von Vera König