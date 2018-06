Hannover

Lässt sich die Rathaus-Affäre noch durch eine Schlichtung zwischen allen Beteiligten beenden? Das hoffen viele. Aber Oberstaatsanwalt Thomas Klinge muss ihnen den Glauben an eine außergerichtliche Einigung nehmen. Die Anklagebehörde ermittelt gegen den Ex-Personaldezernenten Harald Härke und gegen Frank Herbert, den Büroleiter von OB Stefan Schostok, wegen Untreue. Klinge: „Das ist ein Offizialdelikt.“

In dem Ermittlungsverfahren geht es um die rund 1300 Euro monatlicher Zulage, die Herbert seit 2015 trotz B 2-Besoldung gesetzeswidrig bezog. Er verdiente somit 8800 Euro (wollte dann aber immer noch mehr). Die Mehraufwandsentschädigung hatte der Rat zwar beschlossen – aber im Unwissen. Herbert hatte die entsprechende Drucksache ohne Hinweis auf seine Besoldungsgruppe eingestellt.

Offenbar gilt der Chefjurist des Rathauses wegen seiner Rolle als Drahtzieher und Begünstigter als Hauptverdächtiger. Die Stadt hatte zunächst Härke wegen Untreue angezeigt. Er soll von der Gesetzeswidrigkeit der Zulage gewusst, ihre Auszahlung nicht gestoppt haben.

Am Montag voriger Woche hatte Schostok seinen engsten Vertrauten gebeten, erst mal zwei Wochen Urlaub zu nehmen. Am Dienstag gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie gegen Herbert ermittelt. Am Donnerstag berichtete der OB dem Verwaltungsausschuss, er habe ein Suspendierungsverfahren gegen Herbert eingeleitet. Eine Fortführung der Dienstgeschäfte sei nicht opportun. „Deshalb werden die vorläufige Dienstenthebung, oder vergleichbare Maßnahmen geprüft.“

Kommt schon dieser Schritt (gleich zu setzen etwa einem Rathaus-Verbot während der Dauer der Ermittlungen) zu spät? Nach NP-Informationen soll Herbert bereits am Sonntag vor seinem Urlaub persönliche Dinge aus seinem Büro geholt haben. Stadtsprecher Udo Möller auf Anfrage: „Die NP-Infos sind unzutreffend.“ Diese Antwort kommt mit derselben Bestimmtheit, mit der OB Schostok einen Zusammenhang zwischen Herberts Forderung nach noch mehr Geld, der Abfuhr bei Härke und dem gegen diesen angestrengten Disziplinarverfahren bestreitet.

Spätestens beim Dauerstreit um dieses Diszi und Härkes möglichen Rücktritt hätte eine Schlichtung beginnen müssen. Viele hatten sich in der Rolle Ex-OB Herbert Schmalstieg gewünscht, der schon vier Mal im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes und mehrfach als Mediator in anderen Verfahren gewirkt hat. „Ich äußere mich nicht dazu“, so Schmalstieg über Einigungsversuche. Der Zug ist ohnehin abgefahren – auch weil Schostok inzwischen als beratungsresistent in der Rathaus-Affäre gilt.

Von Vera König