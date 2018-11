Erneut ein schwerer Fall von Tierquälerei in einem Schlachthof? Die Organisation Deutsches Tierschutzbüro wirft der Firma Leine-Fleisch GmbH in Laatzen-Gleidingen vor, Schweine vor der Schlachtung gequält zu haben. Vor kurzem stand ein Oldenburger Schlachthof am Pranger – zu Recht.