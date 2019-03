Porto

Die „Mein Schiff Herz“ ist eines der ältesten Schiffe in der Flotte von Tui Cruises und war bislang als „Mein Schiff 2“ unterwegs. Sein Februar gibt es einen gleichnamigen Nachfolger, darum die Umbenennung. Der herzige Name passt, findet Stefan Wulff von GOP Showconcept, der die Premerienfeier organisierte: „Jedes Schiff hat einen Charakter und dieses ganz besonders.“

Zufrieden ist auch Anja Fichtel. Die Fecht-Olympiasiegerin nahm schon 2011 die erste Schiffstaufe vor. „Es ist ja irgendwie auch mein Schiff“, sagte sie, nachdem die Umbenennung mit Wasserspielen und Lasershow auf dem Pooldeck beendet war. Herzenssache halt.

Zuvor waren unter dem Jubel der 1800 Passagiere Artisten des GOP aufgetreten. „ Tui und GOP verbindet eine lange Freundschaft, die auf 100 Prozent Vertrauen beruht“, sagt GOP-Sprecher Bobo Weinzierl. Das Varieté betreibt großen Aufwand. Für die Regie der Premierenfeiert und der abendlichen Bordshows sind der sogenannte „Varieté-Punk“ Markus Pabst („Wet“) und Durchstarter Pierre Caesar zuständig.

Neun Künstler sind involviert, darunter auch der Hannoveraner Chris Myland. „Der Körper ist wegen des Seegangs sowieso die ganze Zeit unter Anspannung“, sagt er: „Es ist schon sehr anders, hier aufzutreten.“ Myland wurde auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt, als er mit seiner Partnerin Feliz Aguikar unter dem Namen Duo Indigo ins Finale der TV-Sendung „Got to Dance“ gelangte. Nun ist er solo unterwegs und zeigt eine atemberaubende Strapaten-Nummer.

Und noch ein Fernsehgesicht ist an Bord: Spitzenkoch Johann Lafer. Er hat für Tui Cruises 158 Gerichte kreiert, die es – all inclusive – im Restaurant „ Atlantik“ an Bord der „Mein Schiff Herz“ gibt. „Ich möchte den Menschen Genuss nahebringen“, erklärt er sein Engagement. Was im Sinne von Tui Cruises ist: Die „Mein Schiff Herz“ soll man mit allen Sinnen genießen können.

Von Stefan Gohlisch