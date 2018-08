Hannover

In Döhren wird im Verlauf der Garkenburgstraße zwischen der Hildesheimer Straße und dem Endpunkt „Messe/Nord“ an den Gleisen gearbeitet. Deswegen wird der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen „Peiner Straße“ und „Messe/Nord“ ab Freitag 17 Uhr bis Montagmorgen Betriebsbeginn nicht von den Bahnen befahren. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen für die Stadtbahnlinie 8 eingerichtet

Stadtauswärts findet der Umstieg an der Haltestelle „Peiner Straße“ statt. Von dort aus geht es auf der Strecke der Linie 8 in Richtung Endpunkt „Messe/Nord“. Die Haltestelle „Stadtfriedhof Seelhorst“ entfällt. Als Alternative wird die „Lehrter Straße“ bedient.

Damit die Anschlüsse in Richtung Innenstadt erreicht werden, fahren die Ersatzbusse in den Zeiträumen, in denen nur noch halbstündlich und stündlich gefahren wird, drei Minuten früher vom Endpunkt „Messe/Nord“ ab. Fahrräder können in den Bussen des SEVs nicht mitgenommen werden.