Hannover

Technische Störung am Sonntag: Die Üstra musste am Nachmittag zeitweise für die Stadtbahnen der Linien 1 und 2 in Hannover einen Schienenersatzverkehr in beiden Richtungen einrichten. Gegen 17.30 Uhr meldete die Üstra via Twitter, dass die Bahnen ab Dragonerstraße wieder fahren können. Es kommt allerdings noch zu Verspätungen.

Von NP