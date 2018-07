Hannover

Die Feuerwehr Hannover hat eine brennende Mini-Sauna in einer Garage auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Kirchrode gelöscht. Ursache für das Feuer in der Sudetenstraße war offenbar ein brennender Saunaofen, der Teile einer in der Garage eingebauten Mini-Sauna in Brand gesetzt hatte.

Die Bewohner des Einfamilienhauses hatten die Feuerwehr gegen 11.10 Uhr alarmiert, nachdem sie gemerkt hatten, das Rauch aus ihrer Garage hervorströmt. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Allerdings musste die Sudetenstraße kurzfristig gesperrt und ein Linienbus der Üstra umgeleitet werden. Gegen 12 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Ortsfeuerwehr Kirchrode, ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und ein Rettungsdienst waren mit acht Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden beträgt nach Angaben der Feuerwehr etwa 5000 Euro.

sp