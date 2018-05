Mit einer Demonstration für saubere Luft will das Umweltbündnis „HannovAIR“ am Freitag im Berufsverkehr das Leibnizufer blockieren. Die Aktivisten fordern Stadt und Land auf, endlich mit der Verkehrswende zu beginnen. Weniger Spuren am Leibnizufer halten sie für den richtigen ersten Schritt.