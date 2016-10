© Petrow

Justiz

Safia-Prozess: Polizist will Gerechtigkeit, keine Rache

Zunächst war es ein ganz normaler Arbeitstag, den der Bundespolizist (35) am 26. Februar erlebte – bis etwa 17 Uhr, als Safia S. ihm im Hauptbahnhof ein Messer in den Hals stach. Das Verbrechen veränderte schlagartig das Leben des Beamten. Heute beginnt vor dem Staatsschutzsenat in Celle der Prozess gegen die inzwischen 16-jährige Attentäterin, die nach Ansicht der Generalbundesanwaltschaft im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat handelte. Der 35-Jährige ist als Nebenkläger in dem Verfahren zugelassen. Er muss auch als Zeuge aussagen. In der Öffentlichkeit hat der Polizist sich bislang nicht geäußert und wird es auch nicht tun. Sein Anwalt, Marco Burkhardt, sprach aber mit der NP.