Hannover

Laut neuester Umfrage kann die SPD bei der Europawahl nur mit einer Zustimmung von 15 Prozent rechnen. Die Zahl ist erschreckend niedrig, finden Sozialdemokraten. In Hannover versuchen sie, mit neuen Formaten die Begeisterung für die Wahl am 26. Mai und ihre Partei zu entfachen. Offenbar erfolgreich: 180 Interessierte kamen am Sonnabend zum Debattencamp in die Leibnizschule (List).

Martin Schulz, einst Präsident des Europäischen Parlaments und SPD-Kanzlerkandidat, gab die Impulse. Politik in Europa sei bislang geprägt von Werten wie Frieden, Respekt und Toleranz, sagte er. Heute erlebe man leider häufig das Gegenteil – befeuert „von Twitterzeichen aus dem Weißen Haus“.

Werben um Toleranz und Respekt

„Toleranz, Respekt, demokratische Gestaltung der Wirtschaftskraft – das ist unsere DNA“, machte Schulz in leidenschaftlicher Rede klar. „Wenn wir Europa richtig gestalten, wird es die helle Zukunft für unsere Kinder sein.“

Entscheidend mitgestalten will diese Zukunft Delara Burkhardt, Vize-Bundesvorsitzende der Jungsozialisten und Top 5-Kandidatin bei der Europawahl. Sie warnte davor, Europa leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Der Austritt Großbritanniens aus der EU sei für viele eine persönliche Tragödie: „ Europa steht am Scheideweg.“

In sieben Ideenlaboren und einer Denkfabrik konnten die Teilnehmer sich einbringen zu Themen wie Gleichberechtigung, Frieden und Sicherheit, Gestaltung der Arbeitswelt, innereuropäischer Solidarität. „Das kam gut an“, beobachtete Miersch. Er hofft, dass der Funken zündet, dass mehr Hannoveraner „für Europa brennen“. Warum das so wichtig ist? „Wir brauchen ein starkes, solidarisches, gerechtes Europa“, findet der Bundestagsabgeordnete. Wenn man zaudere, sich nicht einbringe, nicht zur Wahl gehe, „dann werden sich andere an dieser Schlüsselposition durchsetzen“. Und dann sei nicht nur Solidarität und Gerechtigkeit in Gefahr.

Von Vera König