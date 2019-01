Hannover

Altkanzler Gerhard Schröder, dessen Frau Soyeon Kim, OB Stefan Schostok und sein Vorvorgänger Herbert Schmalstieg hatten zu den Gästen gehört.

Körperlich angeschlagen (er saß im Rollstuhl), aber geistig immer noch fit, sei Kuhn gewesen, erinnert sich Schostok an den Abend. „Wir haben in alten Erinnerungen gekramt“, sagt Schmalstieg. Für Kuhn, der einschlief und erschöpft von einer Lungenembolie nicht mehr aufwachte, soll es am 10. Februar im Freizeitheim Linden, das er einst leitete, ein Gedenken geben.

Von Vera König