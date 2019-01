Hannover

Der Streit um die Verkehrswende setzt im ganzen Land Emotionen frei. Erst Recht, wenn sie nicht so recht gelingen will wie in Hannover. Der Anteil des Radverkehrs stagniert. Das passt vielen nicht. Gerade SPD-Verkehrsexperte Lars Kelich wird dafür immer wieder von Fahrrad-Aktivisten angegriffen. In der vergangenen Woche keilte er mit einem provokativen Statement zurück: „ Autofahren ist geil“ schrieb er im Netzwerk Twitter.

Hintergrund der jüngsten Auseinandersetzung war eine alte und noch dazu offenbar falsche Meldung des Magazins Wirtschaftswoche, das im Oktober 2016 auf seiner Online-Plattform verkündet hatte, dass es in Hannover mehr Autos als Einwohner gebe. Dieses hatte vermutlich die Zahl der in der Region Hannover zugelassenen Fahrzeuge mit der Bevölkerungszahl der Stadt Hannover verglichen. Eine Twitter-Nutzerin verlinkte Kelich dennoch mit dem Beitrag und fragte diesen ironisch, ob die Autostadt Hannover jetzt stolz sein könne.

„Genau, denn Autofahren ist geil“, antwortete der SPD-Mann und legte auf der Plattform Facebook nach. Die Twitter-Nutzerin nannte er dort eine „recht Gläubige“. Damit meine er diejenigen, „die nur noch in Speichen und Pedalen denken“ und deren elftes Gebot laute: "du sollst nicht Autofahren". Ein Angriff auf die Fahrradlobby, der erneut für Kritik sorgte.

Kelich: Auto kein Prestigeobjekt

Er werde „fast täglich“ von Fahrradaktivisten auf Twitter verlinkt, die die Radverkehrspolitik der SPD in Hannover kritisieren. „Da wird man auch mal zynisch“, erklärte Kelich gegenüber der NP. Es sei zwar legitim, zu fordern, dass mehr für den Radverkehr getan werden müsse. Oft geschehe das aber „mit der Moralkeule“, kritisiert Kelich. Er persönlich nutze alle Verkehrsmittel. Das Auto sei für ihn persönlich „einfach nur ein normales Verkehrsmittel und kein Prestigeobjekt“.

Seine Partei wolle die Bürger „durch gute Angebote“ dazu bringen, öfter das Fahrrad zu nutzen. Der Haushalt für die Jahre 2019 und 2020 sehe dafür auch zahlreiche Projekte vor. Allerdings steht für Kelich auch fest: „Wenn jemand Autofahren will, soll er das tun“. Die SPD stehe aber keineswegs auf der Bremse in Sachen Verkehrswende.

Eberhard Röhrig-van der Meer, Sprecher des Radfahrerclubs ADFC in Hannover, sieht das anders. Hoffnung habe ihm aber eine Diskussionsveranstaltung der Regions-SPD Anfang Dezember im Freizeitheim Lister Turm gemacht, bei der es um die Mobilität der Zukunft ging. Dort hätten einige SPD-Mitglieder Kelich „sehr deutlich gesagt, dass sie sich in dieser Frage mehr Mut wünschen“, so Röhrig-van der Meer.

Von Christian Bohnenkamp