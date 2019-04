Hannover

Mathias Miersch macht den Weg frei. Zum ersten Mal in der Geschichte der SPD Region Hannover könnte bald eine Frau den Unterbezirk führen. Einstimmig hat der Parteivorstand Claudia Schüßler als Nachfolgerin für Miersch nominiert. Die 51-Jährige wird sich am 27. April zur Wahl stellen.

Zehn Jahre im Amt seien genug, begründet der Bundestagsabgeordnete seinen Rückzug. Er hält Schüßler für eine sehr gute Kandidatin. Die Rechtsanwältin ist seit 30 Jahren in der Partei, Landtagsabgeordnete und Ratsvorsitzende in Barsinghausen. Dem Unterbezirksvorstand gehört sie derzeit als Beisitzerin an.

„Frischen Wind einziehen lassen“

„Für mich war und ist es stets wichtig, loslassen und Verantwortung teilen zu können, um immer wieder frischen Wind einziehen zu lassen“, sagt Miersch. Eine andere Formulierung lässt die Partei aufhorchen. „Der jetzige Schritt verschafft mir die Möglichkeit, meine Kräfte stärker zu bündeln und den Rücken frei zu haben, um mich in der Partei und im Bundestag auf meine und gegebenenfalls auch neue Aufgaben konzentrieren zu können“, so Miersch.

Neue Aufgaben? Auf Nachfrage der NP wollte Miersch dazu nichts sagen. Zwei Gerüchte kursieren: Zum einen soll er als Nachfolger von Justizministerin Katarina Barley im Gespräch sein. Für viel wahrscheinlicher aber halten Parteifreunde, dass der Vize der SPD-Bundestagsfraktion und Sprecher der Parlamentarischen Linken sich zur Wahl als Bezirksvorsitzender stellt.

Geht es um den SPD-Bezirk?

Schon seit Wochen heißt es, OB Stefan Schostok müsse um seine Wiederwahl als Vorsitzender des SPD-Bezirks fürchten. Kritiker werfen ihm vor, wegen der Rathausaffäre an Glaubwürdigkeit verloren zu haben. Der Bezirk habe an politischer Bedeutung verloren; er sei, so sagt einer, „substanzlos geworden“.

Starker Tobak. Miersch kommentiert das nicht, wenn man von dieser Bemerkung absieht: „Der Prozess der inhaltlichen und organisatorischen Erneuerung ist noch lange nicht am Ziel.“

Schostok will auf dem Unterbezirksparteitag für seine Wiederwahl als Bezirkschef werben. Sein Vize, der Landtagsabgeordnete Ulrich Watermann, hatte dazu gesagt: „Wir sind uns beide einig. Schostok tritt als Vorsitzender an, und ich werde sein Stellvertreter.“ Von einer Bewerbung Mierschs geht Watermann nicht aus: „Das wäre ein merkwürdiges Signal. Mit der Arbeit in Berlin ließe sich das schwer koordinieren.“

Von Vera König