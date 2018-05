HANNOVER

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei äußerte der Mann, der bis Ende April eine Haftstrafe verbüßt hatte, gegenüber Angehörigen, dass er eine Gewalttat verüben will ohne konkret zu werden. Einer der Angehörigen wandte sich Dienstag an die Polizei in Bielefeld, nachdem der Mann (ein Deutscher mit jordanischen Wurzeln) das persönliche Umfeld dort verlassen hatte.

Nach „umfangreichen Ermittlungen“ gelang es der Polizei Hannover, den Aufenthaltsort zu bestimmen. Spezialeinsatzkräfte (SEK) nahmen den Mann und die zwei ihn begleitenden Männer gegen 16.20 Uhr in der Flüchtlingsunterkunft in der Dorotheenstraße in Gewahrsam. Ein Polizeisprecher: „Wenn wir so einen Hinweis erhalten, kümmern wir uns auch!“

Von Ralph Hübner