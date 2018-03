Rund 100 Kleinkünstler zu Gast bei Festival im Großen Garten

Hannover

Bis Ende März kann man sich noch auf Karten für das Kleine Fest im Großen Garten bewerben. Dann wird wieder ausgelost, wer dabei sein darf. Doch selbst wer Pech hat, darf noch hoffen.

Hannover. Rund 100 Kleinkünstler aus zahlreichen Nationen sind in diesem Sommer wieder zu Gast beim „Kleinen Fest im Großen Garten“ in Hannover. Auf 35 Bühnen und Plätzen der Herrenhäuser Gärten können die Besucher vom 11. bis 29. Juli Akrobatik und Artistik, Magie und Maskenspiel sowie Clownerie und Comedy erleben, teilten die Veranstalter am Freitag in Hannover mit.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen: Bis zum 31. März können 56.000 Karten vorbestellt werden. Sie werden voraussichtlich ausgelost - im vergangenen Jahr gingen rund 304.000 Bestellungen ein. Interessierte können unter der Internet-Adresse www.vvk-kuenstlerhaus.de/kleinesfest oder an ausgewählten Stellen wie Museen oder Bürgerämtern ihre Bestellwünsche aufgeben. Da das „Kleine Fest“ Probleme hat, die Kosten zu decken, sollen die Eintrittspreise um zwei Euro pro Ticket steigen. Zudem will der Veranstalter 600 Förderkarten an Sponsoren herausgeben.

Das „Kleine Fest“ hat in Hannover seit 32 Jahren Kultcharakter. Die Künstler spielen zwischen Hecken, auf Wiesen und an Teichen. Besucher bringen Picknickkörbe mit und flanieren vom einer Bühne zur nächsten. Jeder Abend endet mit einem Feuerwerk. Der Große Garten mit seinen Wasserspielen ist illuminiert. Die Herrenhäuser Gärten zählen zu den bedeutendsten Barockgärten Europas.