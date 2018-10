Hannover genießt den Goldenen Herbst

Für fast 30 Grad hat der Goldene Herbst am Wochenende in Hannover gesorgt. Die Parks waren teilweise überfüllt, so viele Hannoveraner hat es in die Sonne getrieben. Und: Einige Tage können wir den Sommerherbst noch genießen.

Mertesacker lädt zum Abschiedsspiel

Prominenz auf dem Platz, 40.000 Fans auf den Tribünen: Das Abschiedsspiel von Per Mertesacker am Sonnabend war ein grandioses Fußballfest. Die Halbzeit gehörte dabei der Dance-Truppe Scooter und ihren freizügigen Tänzerinnen. Zum Schluss folgte noch der emotionale Höhepunkt, als sich der Weltmeister selbst das Mikrofon schnappte und eine berührende Rede an Fans, Freunde und Familie richtete.

Hannovers Tiergartenfest zum Bersten voll

Tausende Menschen haben am Samstag den gleichen Plan gefasst: Zum Tiergartenfest gehen. Bei sommerlichen Temperaturen war es dort entsprechend voll.

Zur Galerie Großer Andrang beim Tiergartenfest 2018.

Staatstheater engagiert sich für vereintes Europa

In ganz Europa machen sich Menschen gegen Nationalismus stark. Neben Berlin, Wien und Paris auch in Hannover. Hier haben Mitarbeiter des Staatstheaters dazu aufgerufen.

Pralle Show mit Kim Wilde im Capitol

Von „Cambodia“ bis zu den „Kids in America“: Kim Wilde gab eine pralle Best-of-Show im Capitol.

Mia feiern 20-jähriges Jubiläum im Musikzentrum

Tolles Konzert: Mia gastierten auf ihrer 20-Jahre-Jubiläumstour im Musikzentrum. Frontfrau Mieze Katz spürte – und verursachte – Ganzkörpergänsehaut.

Tag der offenen Tür bei Denkmalpflege

Wie wird aus einem zerknüllten Stück Leinwand ein historisches Gemälde? Die Restauratoren des Landesamts für Denkmalpflege in Hannover öffneten am Sonntag erstmals ihre Werkstatt-Türen und zeigten einen Einblick in ihre spannende Arbeit.

Blaulicht in Hannover

Auch Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte hatten an diesem Wochenende wieder einiges zu tun:

