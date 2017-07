Rad-Rennen

Route neu berechnet: Jedermannrennen wechselt die Spur

Wegen des Hochwassers muss auch das Jedermannrennen am Wochenende verlegt werden. Die Radfahrer werden quasi in entgegengesetzte Richtung starten, das teilte Stefanie Eichel von der Agentur Eichel: Events am Freitag mit.