| Christian Bohnenkamp

Hannover

Noch steht nicht fest, ob sich Lehrte an dem Projekt beteiligt. Geht es nach SPD und Grünen, soll die Stadt allerdings dennoch mit den Planungen für einen Radschnellweg in die Nachbarkommune beginnen und dafür Fördergelder einwerben. Den entsprechenden Beschluss hat die Politik Mittwoch im Bauausschuss gefasst.

Hannover. Der war noch in alter Besetzung zusammengekommen, weil sich der neue Rat nach der Kommunalwahl noch nicht konstituiert hat. „Es gibt immer mehr Radfahrer,?darunter viele mit elektrischem Antrieb, die schnell unterwegs sind. Wir möchten, dass diese Chance genutzt wird“, sagte Michael Dette, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen.

Weil der Radschnellweg an der Grenze zu Lehrte „in der Pampa“ zu enden droht, sieht die CDU jedoch keinen Sinn in dem Projekt. Aus Sicht von CDU-Ratsfrau Georgia Jeschke geht das Vorhaben „an den Problemen vorbei“. Anstatt viel Geld in so ein „Luxusprojekt mit Spezialbelag und Beleuchtung“ zu investieren, sollten lieber die „Mängel im vorhandenen Netz behoben werden“, forderte sie.

Eine Argumentation, die der Grüne Dette nicht nachvollziehen kann. Schließlich verbinde der Radschnellweg die Stadtviertel Zoo, Kleefeld und Misburg besser untereinander und mit der Innenstadt. Für ihn ist deshalb gerade der Radschnellweg nach Lehrte eine „Optimierung des vorhandenen Netzes“. Auch zeigte er sich verwundert darüber, warum Fahrradwege im Dunkeln nicht beleuchtet werden sollten.