Rossfrau-Aktion: Das Logo an der Tür der Filiale Georgstraße in Hannover zeigt eine weibliche Centaurin.

© Foto: Hübner

Marketing-Kampagne

Am Weltfrauentag: aus "Rossmann" wird "Rossfrau"

Ob das gut geht oder eher Spott und Empörung auslöst: Die Drogeriekette Rossmann hat eine Kampagne zum Thema Frau gestartet – und will auf dem Höhepunkt ihre größte Filiale in Hannover am Weltfrauentag im Rossfrau-Kleid erscheinen lassen.