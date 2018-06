Hannover

Die beiden strahlen aber verliebt um die Wette! Kein Wunder, Ron-Robert Zieler hat seine Anna Alexandra geheiratet! Wie der ehemalige 96-Torhüter der NP ausrichten ließ, trat das Paar am Sonnabend um elf Uhr in der Salzburger Stiftskirche Sankt Peter vor den Altar. Sie im atemberaubenden Kleid aus Spitzenstoffen mit raffinierten Cutouts, an den Füßen megastylische, cremeweiße Valentinos, er ganz klassisch im Morning Cut mit zweireihiger Weste und Stresemannhose.

Anschließend feierten die Frischvermählten mit 130 Gästen ihr Glück im Lasserhof, einem Schloss aus dem 17. Jahrhundert. Mit dabei waren neben den ehemaligen 96-Vereinskameraden Philipp Tschauner und Edgar Prib auch weitere Hannoveraner, etwa Rainer Knorr (Per Mertesacker Stiftung, Nordkurve) sowie Hannover-Concerts-Geschäftsführer Nico Röger, der mit seiner Partnerin Melanie Baumann und Sohnemann Levin nach Salzburg gereist war. Der Dreijährige ist Zielers Patenkind, Röger der beste Freund und Trauzeuge des Stuttgart-Torhüters und Weltmeisters von 2014. „Der Tag war toll“, resümierte Röger die Hochzeit gegenüber der NP, „das Brautpaar hat gestrahlt, die Mischung der Gäste war einfach super, das Wetter hätte nicht besser sein können.“ Der Konzertveranstalter hatte für das Brautpaar noch eine besonders coole Überraschung in petto: ein Mini-Konzert von Rolf Stahlhofen und Michael Klimmas, zweien der Söhne Mannheims! Wie passend.

Auch wir schicken Gratulationen: Alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg.

Mirjana Cvjetkovic