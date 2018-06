Hannover

Passiert war das ganze am Donnerstagabend an der Marienstraße. Am Ende der Flucht stießen das Kleinkraftrad und ein Streifenwagen zusammen. Doch der Reihe nach.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte die Funkstreifenbesatzung den Fahrer und seinen Sozius (19 Jahre alt) auf dem Roller (Peugeot Kisbee) gegen 21,30 Uhr kontrollieren wollen und ihnen Anhaltezeichen gegeben. Als der Fahrer des Zweirades die Aufforderung anzuhalten, auch über Außenlautsprecher, offenbar weiter ignorierte, schalteten die Beamten Martinshorn und Blaulicht ein und nahmen die Verfolgung auf.

Der 24-Jährige flüchtete über Gehwege, missachtete eine rote Ampel und fuhr zeitweise in den Gegenverkehr. Dadurch waren mehrere Autofahrer zum Bremsen gezwungen. Als der Streifenwagen den Roller auf der Sophienstraße überholte und sich beide Fahrzeuge nebeneinander befanden, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Durch die Kollision verlor der 24-Jährige die Kontrolle über den Peugeot, im weiteren Verlauf stürzten er und der 19-Jährige auf die Fahrbahn. Der Beifahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Während der Sozius von den Polizisten noch vor Ort festgenommen wurde, flüchtete der Unfallfahrer zu Fuß weiter in Richtung City. Auf dem Opernplatz konnte er schließlich, auch dank des beherzten Eingreifens eines Radfahrers, festgenommen werden.

Der 24-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Im Rahmen der weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass der Roller letzte Woche in Garbsen entwendet worden war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden jungen Männer wieder entlassen. An den Fahrzeugen war bei dem Unfall ein Schaden von insgesamt rund 6000 entstanden.

Die Polizei erhofft sich weitere Hinweise zum Unfallgeschehen zwischen dem Roller und dem Streifenwagen und bittet Zeugen sowie den couragierten, unbekannten Radfahrer, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0511 109 18 88 zu melden.

Von Simon Polreich