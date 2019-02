Vor 90 Jahren erfüllte ein Lehrer der Tellkampfschule den Wunsch vieler Schüler –Hans Busche sorgte für den Bau des Schullandheims in Springe. In diesem Jahr wird das besondere Jubiläum gefeiert. Aber was passierte eigentlich in den vergangenen Jahren? Die NP erklärt die Geschichte des Schullandheims von der Idee bis heute.